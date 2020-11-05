При ограничении на пользование участком выплатят компенсацию

Влада Некрасова

В России уточнят случаи, когда при ограничении прав землевладельцев их убытки возместят в полном объёме. Правительственный законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Поправки подготовлены во исполнение решения Конституционного суда от 5 марта 2020 года, который признал, что положения Земельного кодекса о возмещении убытков при ограничении прав землевладельцев или арендаторов земли из-за расплывчатости формулировок не позволяют однозначно определить условия возмещения. Речь идёт о случаях, когда ограничения связаны с правомерными действиями властей.

Поводом для разработки законопроекта послужило дело Ирины Бутримовой, которая в 2009 году приобрела участок для строительства в Новгородской области. Кадастровая стоимость земли на тот момент составляла 5,8 миллиона рублей. А в 2015 году областное правительство вынесло постановление об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Хутынский Варлаамов монастырь». Участок Бутримовой попал в границы объекта культурного наследия и стал «территорией общего пользования» со стоимостью 1 рубль. Суд первой инстанции в возмещении убытков Бутримовой отказал. Однако Конституционный Суд постановил, что собственникам и арендаторам земли, чьи права были ограничены государственными органами, в том числе когда это было правомерно, должны в любом случае возместить убытки.

Предлагается прямо указать, что возмещаться в полном объёме должны убытки, в том числе упущенная выгода, в связи с установлением зон с особыми условиями использования территорий, сервитута, публичного сервитута, резервированием земельного участка для государственных и муниципальных нужд.

Также уточняется, что в полном объёме возмещается ущерб, связанный с изменением целевого назначения участка на основании ходатайства властей о переводе участка из состава земель одной категории в другую без согласия правообладателей при создании или расширении особо охраняемых природных территорий либо при установлении или изменении границ населённых пунктов.

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