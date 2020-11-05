Приморский океанариум организовал экскурсии по экспозициям для школьников в видеоформате

Влада Некрасова

Приморский океанариум организовал экскурсии по экспозициям для школьников в видеоформате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу океанариума.

«Проект «Урок в океанариуме» теперь доступен в онлайн-формате. Участниками просветительской программы могут стать школьники со всего Приморского края вне зависимости от места жительства. Занятия будут проводить в школах, куда мы уже разослали ссылки на видеоролики и необходимые для уроков методические материалы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все видеоуроки прошли экспертизу Приморского краевого института развития образования.

В океанариуме добавили, что отснято уже десять занятий для обучения школьников с первого по одиннадцатый класс. Каждое занятие состоит из 10–20-минутного ролика, листа заданий, а также сопроводительных методических материалов для учителя. Каждое такое онлайн-занятие может использоваться как полноценный урок в школе. Тематика всех занятий касается биологии моря, видеоуроки созданы на русском и английском языках.