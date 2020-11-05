Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Сегодня, 20:20 Анастасия Иванова
Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву медалью ордена "За заслуги перед отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, такой награды Чупшева удостоена за "активное участие в работе по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации".
По материалам: ria.ru