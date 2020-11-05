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Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"

Путин наградил Чупшеву медалью орденом "За заслуги перед отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил гендиректора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлану Чупшеву медалью ордена "За заслуги перед отечеством" III степени, соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, такой награды Чупшева удостоена за "активное участие в работе по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации".

# Россия
По материалам: ria.ru

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