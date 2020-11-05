Путин поручил сократить выбросы парниковых газов

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Соответствующий указ подписан сегодня, 4 ноября.

«Обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Также поручено разработать и утвердить Стратегию социально-экономического развития страны, в которой будет прописан низкий уровень выбросов парниковых газов.

Документ вступил в силу с момента опубликования, то есть сегодня, 4 ноября.