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Рубль перешёл в наступление: евро упал ниже 91, доллар — 77

Рубль перешёл в наступление: евро упал ниже 91, доллар — 77

Вечером 5 ноября рубль усилил рост. Как свидетельствуют данные торгов, курс евро опустился ниже 91 рубля, доллар также ниже круглой отметки — 77 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» на 18.47 падал на 2,35 рубля, до 76,99 рубля, курс евро — на 1,93 рубля, до уровня 90,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг евро опускался до 90,93 рубля, евро — до 76,96 рубля — к минимумам с 27 октября.

Позитив на внешних площадках и рост котировок нефти усилили позиции российской валюты. Как констатируют эксперты, на рынках наблюдается возвращение инвесторов в перепроданные валюты развивающихся стран.

«Российскую денежную единицу дополнительно согревает дорожающая нефть», — подтверждает аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

В свою очередь аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов отмечает, что рубль отыграется на снижающейся неопределенности по поводу выборов в США, но всё же серьезно укрепиться до уровней начала года не сможет из-за геополитических рисков и пандемии. По мнению аналитика, не в пользу нацвалюты также сыграет и сокращение вдвое объемов продажи Минфином иностранной валюты.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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