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Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона

Сериал "Касл-Рок" по Стивену Кингу закрыли после второго сезона
. СМИ узнали, стриминговая платформа Hulu не стала продлевать сериал-анталогию "Касл-Рок", основанный на произведениях Стивена Кинга, на третий сезон, сообщает Deadline.

Решение о том, что "Касл-Рок" больше не будет выходить, в том числе и на сервисе HBO Max, приняли некоторое время назад. В издании уточняют, что работать над третьим сезоном шоу даже не планировали (премьера второго сезона состоялась в октябре прошлого года. – Прим. ред.).

В "Касл-Роке" действие разворачивается в вымышленном одноименном городе, в котором встречаются герои из разных произведений Стивена Кинга. Например, в первом сезоне упоминаются события из романов "Куджо", "Мертвая зона" и других. Во втором рассказывают о психически неуравновешенной медсестре Энни Уилкс, героине романа "Мизери". В сериале эту роль сыграла Лиззи Каплан ("Дрянные девчонки", "Иллюзия обмана 2").


готовит еще одну адаптацию по произведению Стивена Кинга. Речь о сериале "Оверлук", основанном на "Сиянии". Он станет приквелом романа.

Ожидается, что в десятисерийной драме расскажут об отеле Оверулк и его жутком прошлом. Продюсировать проект будет Джей Джей Абрамс.

Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока не известны.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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