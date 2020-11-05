Школьникам Москвы продлили до 22 ноября дистанционное обучение – Сергей Собянин

Лидия Мартынова

Школьникам Москвы продлили на две недели – до 22 ноября – дистанционное обучение, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Уже три недели учащиеся 6–11-х классов находятся на дистанционном режиме обучения. За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких», – написал Собянин.

Глава города отметил, что последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась, но в начале текущей недели ситуация вновь стала обостряться.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6–11-х классов будет продлено еще на две недели – с 9 по 22 ноября 2020 г. Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования», – сообщил Собянин.