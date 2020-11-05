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СМИ назвали лидеров в ключевых штатах на выборах президента США

СМИ назвали лидеров в ключевых штатах на выборах президента США
Согласно прогнозу телеканала CNN, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден предварительно получает 192 голоса выборщиков из необходимых для победы 270 голосов, передает РИА Новости.

В то же время, действующий президент республиканец Дональд Трамп предварительно может рассчитывать на 108 голосов выборщиков.

Вместе с тем, глава Белого дома лидирует в штате Техас с 51,6% голосов после подсчета 75% бюллетеней. Тем самым, в одном из ключевых южных штатов, который дает 38 голосов выборщиков, за Трампа проголосовали около 5,1 миллиона избирателей, за Байдена – 4,65 миллиона. Процентное соотношение голосов между кандидатами в Техасе к 7.30 мск составляет 51,6%, против 47,1%.


лидирует действующий президент США. Он получает 50,7% против 47,6% у Байдена.

Большинство голосов в этом штате будет подсчитано в ночь выборов, однако отправленные по почте бюллетени будут поступать до 9 ноября. Таким образом, окончательные результаты станут известны в течение недели.

Дональд Трамп выиграл ключевой штат Огайо с его 18 выборщиками, следует, в свою очередь, из прогноза телеканала Fox.

Кроме того, действующий американский лидер получит все пять голосов выборщиков в Небраске, сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз New York Times.

Ранее Fox News отдавал Трампу не менее 4 голосов выборщиков в этом штате, который наряду с Мэном не отдает все голоса победителю на уровне штата, а распределяет их: два голоса отходят победителю на уровне штата и три голоса – по округам конгресса.

# Политика
По материалам: ria.ru

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