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Социальные похороны родственника в Санкт-Петербурге: что об этом нужно знать?

Как правило, смерть в любой дом приходит совершенно неожиданно, к ней никто заранее не готовится. Правда, пожилые люди стараются насобирать необходимую сумму себе на похороны.

Но и они точно не знают, когда придет их последний день жизни. И одна из основных проблем, с которой приходится сталкиваться многим семьям в Санкт-Петербурге - это отсутствие необходимых денег на погребение. Тогда приходится подумать про проведение социальных похорон.

Социальные похороны: кто на это может рассчитывать?

Про социальные похороны хотя и знают многие жители северной столицы, но это можно назвать только общими понятиями. Не все разбираются, кто на это может рассчитывать. Ведь в одном случае государство полностью покрывает все расходы, а в другом - только частично. На бесплатные похороны могут рассчитывать такие категории граждан:

  • инвалиды, независимо от группы;
  • все участники ВОВ, которых осталось немного;
  • пенсионеры и те, кто потерял работу;
  • одинокие люди, у которых отсутствуют родственники.

Во всех этих ситуациях со стороны государства предлагается определенная финансовая помощь в виде пособия на погребение. Его должно хватить как на самые простые и дешевые траурные атрибуты, так и на некоторые услуги.

Заказ ритуальных услуг

Даже если речь идет про социальные похороны, необходимо обращаться за помощью в определенное ритуальное агентство, где предоставляется такая услуга. Там предложат следующее:

  • доставка покойника в морг, а потом назад;
  • деревянный гроб, легкое покрывало и тапочки;
  • подготовка могилы на кладбище;
  • процедура погребения покойника.

Но если не удастся найти участок под могилу, тогда выбирается вторая услуга - кремируется тело умершего. Впрочем, такой вариант могут выбрать и родственники покойника. Одной из услуг социальных похорон является и оформлением всех необходимых документов.

Независимо от того, про какой тип похорон идет речь, жителям Санкт-Петербурга выгоднее зайти на сайт spb.ritual.ru и посмотреть, какие условия сотрудничества предлагает это ритуальное агентство. Само наличие сервиса говорит о том, что сюда можно подавать заявку круглосуточно. Ведь смерть человека может настигнуть и среди ночи. В этой ритуальной компании предлагаются недорогие не только услуги, но также и траурные атрибуты. Цена на них разная, что дает возможность выбора. Заявка оформляется онлайн с доставкой купленных товаров на место. Оплату разрешается производить не сразу, а при получении заказа.

# Бизнес

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