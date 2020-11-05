Строительно-бытовые хитрости

Лидия Мартынова

Когда в доме идет ремонт, это подобно тайфуну. Как не старайся, но следы ремонта будут повсюду. Даже если упаковать всю мебель и ковры в пленку, то не бывает такого, чтобы все оставалось чистым.

Если на ковер упала кисточка с краской, то вполне нормально, что в душе зарождается паника, и сразу ведутся подсчеты, сколько стоит новый ковер. Вывести краску с ворса практически невозможно. Но один способ все-таки есть. Нужно перед ремонтом запастись техническим спиртом. Намочите тряпку и просто хорошенько трите это место, пока краска не останется на тряпке. Конечно, потом это место нужно будет почистить обычным способом.Как быть, если нужно перенести большие листы фанеры? Вроде бы не тяжело, только очень неудобно. Руки до краев не достают, приходится звать на помощь еще одного человека. Но есть способ намного проще. Потребуется веревка или шнур, который способен выдержать вес фанеры. Делаем петлю, связываем края и просто цепляем за два угла. Берем как за ручку, слегка поддерживаем и несем.





Не хватает денег на мягкий, толстый ковер? Ничего страшного. Можно превратить обычный, совсем тонкий коврик в мягкое покрытие. Просто покупаем кусок ковролина. Он недорогой, но если его подложить под тонкий ковер, то эффект будет потрясающим. Его сразу ощутят ваши благодарные ноги.Если в вашем доме есть торшеры с мягкими абажурами, то вы знаете, что очень хорошо на них копится пыль. Да и шерсть животных примагничивается. Чистить их сплошное мучение. Но человек давно изобрел вещь, которая поможет в этом. В магазине, за сущие копейки, можно приобрести липучку на валике. Она приспособлена для того, чтобы чистить одежду. Но и мягкий абажур она замечательно почистит.Если вам нужно сделать стол повыше, ну мало ли зачем, то для этого можно использовать трубы ПВХ. Просто вставьте ножки, как в ходунки. Конечно, навсегда такое решение не подойдет, но на какое-то время поможет.Чтобы наждачная бумага не только дольше работала, но и не получала разрывов, на обратную сторону нужно приклеить скотч. Лучше, чтобы он был того же размера, что и бумага. Тогда срок ее службы увеличится в несколько раз.

Попробуйте и вы обязательно оцените, насколько маленькие хитрости облегчают жизнь.