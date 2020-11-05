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Третьяковка за год набрала более четырех миллионов просмотров на YouTube

Третьяковка за год набрала более четырех миллионов просмотров на YouTube
Просмотры YouTube-канала Государственной Третьяковской галереи за 2020 год достигли отметки в 4,6 миллиона просмотров, заявила директор музея Зельфира Трегулова.

По ее словам, галерея за последний год сделала достаточно много, чтобы активно присутствовать в онлайн-пространстве.

"Наверное, самая впечатляющая цифра – это наша активность на YouTube. За этот год это 4,6 миллиона просмотров, причем это не просто просмотры каких-то отдельных локальных программ. Мы присутствуем на YouTube с совершенно новыми продуктами, созданными специально в эпоху пандемии, продуктами, рассчитанными на зрителей в Москве, которые не могут к нам прийти, на зрителей огромной нашей стране", - сказала Трегулова в ходе панельной дискуссии "Русский мир онлайн" в рамках XIV Ассамблеи Русского мира.


Она также отметила, что количество просмотров онлайн-экскурсии по Третьяковской галереи с музыкантом Сергеем Шнуровым, премьера которой состоялась 12 апреля, перевалило за 1 миллион.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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