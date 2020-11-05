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Участники конкурса "Большая перемена" стали зрителями захватывающего шоу дронов

Участники конкурса "Большая перемена" стали зрителями захватывающего шоу дронов

В "Артеке" огласили имена победителей всероссийского конкурса "Большая перемена", проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей". Ими стали 300 учащихся 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников.

Ученики 11 классов, победившие в финале, получили по 1 миллиону рублей на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио при поступлении в ведущие вузы. Учащиеся 9 и 10 классов получили по 200 тысяч рублей на оплату образования или покупку образовательных гаджетов. 20 школ получили по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей. Все финалисты, а таких 1200 человек, смогут поехать в "Артек".

"Поздравляю победителей, вами гордится вся страна! Также хочу поздравить и всех финалистов. Вы получили главное - бесценный опыт, знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у друга, и эта дружба - ваш капитал на всю жизнь. Многие из вас поднимали вопрос о поощрении учителей, которые поддерживали вас на протяжении всей "Большой перемены". Мы с партнерами решили, что каждый наставник победителей получит специальный приз - 150 тысяч рублей", - обратился к ребятам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В честь объявления победителей в небе над "Артеком" состоялось завораживающее шоу дронов.

Финал конкурса "Большая перемена" проходит с 31 октября по 5 ноября в МДЦ "Артек". 1200 школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созданием "Города будущего" по 6 трекам: "Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни". В общей сложности в конкурсе принимали участие более миллиона школьников.

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По материалам: uposters.ru

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