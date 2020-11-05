Услуги шиномонтажа. Почему удобнее проводить замену топливного фильтра на СТО?

Роман Иванов

Говорить о том, что машина должна работать только на топливе подходящей марки, смысла нет. Но мало выбрать нужную марку и регулярно пополнять запасы топлива.

Нужно еще и следить за состоянием топливного фильтра, который отвечает за своевременное и полное удаление грязи, ржавчины и других ненужных примесей. Принимая во внимание особую чувствительность некоторых топливных систем и современных автомобилей в целом к качеству топлива, сам фильтр следует менять вовремя. Гарантировать качество замены этого фильтра могут специалисты на СТО.

Насколько часто нужно посещать сервис для замены топливного фильтра?

Тут есть два момента – это установленный срок замены топливного фильтра, а также признаки необходимости в экстренной замене. Понятно, что второй фактор более важный, чем первый, и если водитель заметит некоторые подозрительные признаки, то ему нужно срочно предпринимать соответствующие меры. Как и другие расходные материалы в автомобиле, многое зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства. Но есть и рекомендации от самих производителей. Обычно данным сроком выступает период в один или два года, но это все номинально. Большее значение имеет пробег, и уже после 25 тысяч пройденных километров фильтр меняется обязательно.

Также есть и характерные признаки расхода рабочего ресурса топливного фильтра. Это заметная потеря мощности авто, и проблемы на подъемах, и резкие торможения. Отправляться на ближайшее СТО, где есть шиномонтаж, услуги по ремонту и замене расходников, нужно тогда, когда топливо стало расходоваться сильно больше, чем это было раньше. Специалисты почти всегда в подобных ситуациях делают вывод о том, что виновником неполадок выступает топливный фильтр.

Почему лучше сделать замену именно на СТО?

Проводить технические работы по обслуживанию машины лучше в специальном центре, где есть все необходимые условия. Замену топливного фильтра нередко выполняют после предварительной записи, в ходе который будет подобран подходящий новый фильтр. В указанную дату и время нужно будет прибыть в центр, где клиента примут уже без очереди и длительного ожидания. Сам водитель отравится в комфортную зону отдыха, где можно выпить кофе или просто дождаться, когда вся работа будет выполнена.

Клиент получит европейский сервис, использование только оригинальных расходников, а также гарантию на выполненные работы.