Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Блоги » Авто » Услуги шиномонтажа. Почему удобнее проводить замену топливного фильтра на СТО?

Услуги шиномонтажа. Почему удобнее проводить замену топливного фильтра на СТО?

Говорить о том, что машина должна работать только на топливе подходящей марки, смысла нет. Но мало выбрать нужную марку и регулярно пополнять запасы топлива.

Нужно еще и следить за состоянием топливного фильтра, который отвечает за своевременное и полное удаление грязи, ржавчины и других ненужных примесей. Принимая во внимание особую чувствительность некоторых топливных систем и современных автомобилей в целом к качеству топлива, сам фильтр следует менять вовремя. Гарантировать качество замены этого фильтра могут специалисты на СТО.

Насколько часто нужно посещать сервис для замены топливного фильтра?

Тут есть два момента – это установленный срок замены топливного фильтра, а также признаки необходимости в экстренной замене. Понятно, что второй фактор более важный, чем первый, и если водитель заметит некоторые подозрительные признаки, то ему нужно срочно предпринимать соответствующие меры. Как и другие расходные материалы в автомобиле, многое зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства. Но есть и рекомендации от самих производителей. Обычно данным сроком выступает период в один или два года, но это все номинально. Большее значение имеет пробег, и уже после 25 тысяч пройденных километров фильтр меняется обязательно.

Также есть и характерные признаки расхода рабочего ресурса топливного фильтра. Это заметная потеря мощности авто, и проблемы на подъемах, и резкие торможения. Отправляться на ближайшее СТО, где есть шиномонтаж, услуги по ремонту и замене расходников, нужно тогда, когда топливо стало расходоваться сильно больше, чем это было раньше. Специалисты почти всегда в подобных ситуациях делают вывод о том, что виновником неполадок выступает топливный фильтр.

Почему лучше сделать замену именно на СТО?

Проводить технические работы по обслуживанию машины лучше в специальном центре, где есть все необходимые условия. Замену топливного фильтра нередко выполняют после предварительной записи, в ходе который будет подобран подходящий новый фильтр. В указанную дату и время нужно будет прибыть в центр, где клиента примут уже без очереди и длительного ожидания. Сам водитель отравится в комфортную зону отдыха, где можно выпить кофе или просто дождаться, когда вся работа будет выполнена.

Клиент получит европейский сервис, использование только оригинальных расходников, а также гарантию на выполненные работы.

# Авто

Последние новости

Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам
Услуги шиномонтажа. Почему удобнее проводить замену топливного фильтра на СТО?
Услуги шиномонтажа. Почему удобнее проводить замену топливного
"Газпром" обжаловал штраф со стороны Польши из-за "Северного потока — 2"
"Газпром" обжаловал штраф со стороны Польши из-за "Северного потока —
Социальные похороны родственника в Санкт-Петербурге: что об этом нужно знать?
Социальные похороны родственника в Санкт-Петербурге: что об этом
Какие проблемы решает пластическая хирургия
Какие проблемы решает пластическая хирургия
Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
Что смотреть в первой половине ноября в кинотеатрах (пока их не закрыли)
Что смотреть в первой половине ноября в кинотеатрах (пока их не
Деньги под залог ПТС это просто с Most Money
Деньги под залог ПТС это просто с Most Money
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
COVID, политика и экономика: Кремль о деталях беседы Путина и Лукашенко
COVID, политика и экономика: Кремль о деталях беседы Путина и
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Неизменным курсом. Япония намерена продолжить укреплять альянс с США
Неизменным курсом. Япония намерена продолжить укреплять альянс с США

Топ на сегодня

Рада разрешила занять 557 млн грн на борьбу с COVID-19
Рада разрешила занять 557 млн грн на борьбу с COVID-19
"Единая Россия" не допустит возникновения проблем с поставкой лекарств
"Единая Россия" не допустит возникновения проблем с поставкой лекарств
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в США
"На кону судьба страны". Журналист рассказал, как проходят выборы в
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
Кузбасские волонтеры помогут школам в период дистанционного обучения
На борту нового ледокола Беглов рассказал Путину о напряжённой эпидситуации
На борту нового ледокола Беглов рассказал Путину о напряжённой

Еще по теме

Секрет крепкого здоровья для автомобиля
ЦИК перечислил меры корректировки муниципального фильтра
Памфилова нашла виноватых в провале реформы муниципального фильтра
«Volvo Дубровка» - лучший автосервис по обслуживанию автомобилей