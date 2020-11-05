В 2021 году завершатся тесты парашютов для миссии России и Европы на Марс

Алексей Вольцев

Завершающие испытания парашютной системы для российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022 намечаются в мае 2021 года, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.

"Обсуждается проведение высотных испытаний парашютной системы для посадочной миссии ExoMars-2022 в Швеции в мае 2021 года в зависимости от результатов высотных испытаний, которые пройдут в ноябре этого года в США", - сказал он.

В мае и августе 2019 года ЕКА провело в Швеции высотные испытания парашютной системы для посадочной станции ExoMars-2020. Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом. В майском испытании оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы. В августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке.

НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами. Анализ неудачных испытаний показал, что проблема связана с парашютными сумками, а не с самими парашютами, поэтому ЕКА внесло изменения в конструкцию сумок. Затем в США были успешно завершены наземные испытания выхода двух парашютов из парашютных сумок модернизированной конструкции. Повторные высотные испытания парашютной системы намечались в марте 2020 года, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется на 20 сентября 2022 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Пусковое окно продлится до 1 октября 2022 года. Миссия состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка на Марсе ожидается 10 июня 2023 года.