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В Греции вводят локдаун до конца ноября

В Греции вводят локдаун до конца ноября

С 7 ноября Греция "уходит" на общенациональный карантин из-за COVID-19. Об этом заявил глава правительства Греции Кириакос Мицотакис. Ограничения будут действовать три недели по согласованию с главой экспертного совета инфекционистом Сотирисом Циодрасом. 

Останутся открытыми детские сады и начальные школы, а также специальные учебные заведения на всех уровнях. Средние школы и лицеи перейдут на дистанционный режим. 

Обязательным останется ношение маски в общественных местах. Власти добавили, что для того, чтобы выйти на улицу, нужно будет отправить смс-сообщение. Поездки между регионами подпадают под запрет.

Все эти меры связаны с ростом числа зараженных коронавирусом в Греции. С начала пандемии в стране зарегистрировано 46,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, погибло 673 человека, 79 человек нуждаются в применении аппаратов ИВЛ. В среду был зафиксирован рекордный прирост числа заболевших за сутки - 2646 случаев.

Как писал Ruposters, ранее общенациональный карантин объявили во Франции и в Германии. Рекордные показатели по заболеваемости и смертности фиксируются в Польше, ФРГ и США. Жесткий карантин вернули и власти Бельгии.

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По материалам: uposters.ru

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