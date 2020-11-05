В Хакасии началось обучение поваров общеобразовательных организаций

Лидия Мартынова

В Хакасии началось обучение поваров общеобразовательных организаций, сообщает Министерство образования и науки Республики Хакасия.

Мастера питания из школ Бейского и Усть-Абаканского районов повышают квалификацию на базе Саяногорского политехнического техникума и Черногорского техникума торговли и сервиса.

Программа обучения состоит из теоретического и практического модулей.

«Теоретический курс включает изучение современных технологий в профессиональной сфере по компетенции «Поварское дело», охрану труда и технику безопасности. Практическая часть, или профессиональный курс, имеет четыре модуля, куда входят организация работы по обработке сырья и приготовлению полуфабрикатов разнообразного ассортимента; приготовление и оформление горячих блюд, кулинарных изделий и закусок; приготовление и подача холодных блюд и закусок; приготовление и оформление десертов. Такое повышение квалификации планируется организовать для всех школьных поваров региона», – отметил начальник отдела по делам молодежи, воспитания и дополнительного образования Министерства Павел Кравченко.

По итогам обучения повара сдадут квалификационный экзамен, который будет состоять из проверки теоретических знаний и демонстрационного экзамена.