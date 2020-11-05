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В мэрии рассказали, сколько москвичей надевают в метро маски и перчатки

В мэрии рассказали, сколько москвичей надевают в метро маски и перчатки

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Порядка 95-97 процентов пассажиров столичного метрополитена используют маски, 75 процентов — перчатки, заявил глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов. Об этом 5 ноября сообщает РИА «Новости».

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки в России ещё 19 404 человека заразились коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 1 712 858. Лидером среди регионов по суточному приросту стала Москва — 5 255.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете» заявил, что заболеваемость COVID-19, возросшая осенью, пойдёт на спад, когда ударят морозы.

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По материалам: pnp.ru

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