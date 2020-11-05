В Москве до 22 ноября продлили дистанционку для школьников 6-11 классов

Влада Некрасова

В Москве еще на две недели до 22 ноября продлили дистанционный режим обучения для школьников 6-11 классов. Об этом говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.

Собянин напомнил, что уже три недели ученики 6-11 классов учатся дистанционно. За это время доля заразившихся коронавирусом среди старшеклассников уменьшилась почти в два раза. Это, в свою очередь, означает, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких.

Стабилизировать ситуацию с коронавирусом помогает и перевод части сотрудников на удаленку — последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Однако в начале текущей недели ситуация снова стала обостряться, что видно по числу выявляемых инфицированных и госпитализаций.

По словам Собянина, многие ученики хотят вернуться в школы, однако очевидно, «что расслабляться рано». «Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели — с 9 по 22 ноября 2020 г. Мы постараемся сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования», — сообщил градоначальник.

Ученики 6-11 классов с 19 октября на две недели перешли в дистанционный режим обучения. Позднее Собянин продлил его до 8 ноября. В свою очередь, школьники 1-5 классов вернулись в школы после каникул и возобновили обучение в очном режиме.

В России за сутки зафиксировали 19 768 инфицированных коронавирусом, из них у четверти болезнь протекает бессимптомно. Общее число выявленных случаев коронавируса в России за время пандемии достигло 1 693 454.

Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Пальцев в интервью «Парламентской газете» заявил, что заболеваемость COVID-19, возросшая осенью, пойдёт на спад, когда ударят морозы.