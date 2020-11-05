В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
Сегодня, 00:50 Лидия Мартынова
В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили в МЧС.
Отмечается, что всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Семерых пассажиров госпитализировали.
Представитель администрации Новгородской области заявил РИА Новости, что один человек находится в тяжелом состоянии.
По материалам: ria.ru