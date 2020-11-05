В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека

Лидия Мартынова

В Новгороде два человека погибли после того, как рейсовый автобус врезался в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, сообщили в МЧС.

Отмечается, что всего в автобусе находились 26 человек, погибла в том числе женщина-водитель. Семерых пассажиров госпитализировали.

Представитель администрации Новгородской области заявил РИА Новости, что один человек находится в тяжелом состоянии.