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В ОмГПУ получили дипломы специалисты в области преподавания русского языка как иностранного

В ОмГПУ получили дипломы специалисты в области преподавания русского языка как иностранного

В Омском государственном педагогическом университете прошла защита выпускных работ слушателей программы профессиональной переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного/неродного», сообщает пресс-служба вуза.

В числе выпускников – студенты различных кафедр, которые хотели бы реализовать себя в качестве преподавателей русского языка как иностранного.

В этом году программа профессиональной переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного/неродного» празднует первый юбилей: пять лет назад первые слушатели начали свое знакомство с особенностями обучения иностранных студентов русскому языку.

Стать участниками программы могут студенты 3–5-х курсов бакалавриата и магистранты.

# Общество
По материалам: edu.ru

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