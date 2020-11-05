В ОмГПУ получили дипломы специалисты в области преподавания русского языка как иностранного

Влада Некрасова

В Омском государственном педагогическом университете прошла защита выпускных работ слушателей программы профессиональной переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного/неродного», сообщает пресс-служба вуза.

В числе выпускников – студенты различных кафедр, которые хотели бы реализовать себя в качестве преподавателей русского языка как иностранного.

В этом году программа профессиональной переподготовки «Преподавание русского языка как иностранного/неродного» празднует первый юбилей: пять лет назад первые слушатели начали свое знакомство с особенностями обучения иностранных студентов русскому языку.

Стать участниками программы могут студенты 3–5-х курсов бакалавриата и магистранты.