Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра

В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра

В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра
. В РАМТе открылась интерактивная мультимедийная выставка, посвященная 100-летию РАМТа и 200-летию здания театра, сообщили в пресс-службе.

Проект включает серию видеоинсталляций в нижнем и верхнем зрительских фойе, где история театра и дома рассказана средствами современных технологий.

Так, в нижнем фойе посетителей ждет видеомэппинг, состоящий из 3D-проекций: "Детство великих" – 100 лет ЦДТ-РАМТ в событиях и лицах" (об актерах и режиссерах, начинавших свой путь или посвятивших свою жизнь этому театру) и "Театральная площадь, дом 2. История здания и его героев" (кружок Островского, антреприза Лентовского, Новый Императорский театр, Театр Незлобина и МХАТ-Второй в разное время располагались в особняке).


В большом зрительском фойе – макеты спектаклей из репертуара РАМТа в "дополненной реальности" на специальных планшетах: с помощью современных технологий виртуальные декорации можно рассмотреть в деталях и со всех сторон.

Любой желающий может принять участие в интерактивной инсталляции, прямо в фойе записав свое поздравление. Ролик, снятый зрителем, будет демонстрироваться вместе с видео таких известных творческих деятелей, как Константин Райкин, Чулпан Хаматова, Михаил Швыдкой, Владимир Машков, Евгений Миронов и других, а позже попадет в исторический архив театра.


Выставка продолжает традиции Центрального детского театра, зрители всегда активно участвовали в его жизни, например, писали письма в адрес Наталии Сац, Михалкова или героев своих любимых спектаклей.

"В мультимедийном проекте к юбилею РАМТа соединились традиционные выставочные формы (исторические фотографии и макеты спектаклей в классических интерьерах) и современные технологии, которые представляют знакомые изображения в ином масштабе, становясь самостоятельным художественным произведением", – говорится в сообщении пресс-службы.

Мультимедийная выставка-инсталляция в фойе станет фоном для всех событий театра в юбилейный сезон.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО Образование 2020» пройдет в Москве
Церемония награждения финалистов и победителей конкурса «ПРО
Более 30 тысяч педагогов сельских школ страны приняли участие в форуме центров «Точка роста»
Более 30 тысяч педагогов сельских школ страны приняли участие в
В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию шести новых школ
В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в
Окаменелости рассказали о социальной жизни древнего млекопитающего из Северной Америки
Окаменелости рассказали о социальной жизни древнего млекопитающего из
Академия Минпросвещения России запускает цикл образовательных мероприятий
Академия Минпросвещения России запускает цикл образовательных
В Хакасии началось обучение поваров общеобразовательных организаций
В Хакасии началось обучение поваров общеобразовательных организаций
В Астраханской области более 1,5 тысячи школьников присоединились к проекту «Билет в будущее»
В Астраханской области более 1,5 тысячи школьников присоединились к
Константин Богомолов поздравил Ксению Собчак с днем рождения: "Она достает до печенок"
Константин Богомолов поздравил Ксению Собчак с днем рождения: "Она
В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра
В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра
Актриса Мария Чупринская рассказала о съемках «Китобоя»
Актриса Мария Чупринская рассказала о съемках «Китобоя»
Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего
Эксперт рассказал, каким должен быть полицейский будущего

Топ на сегодня

Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Управление репутацией в интернете от агентства Adves
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
Армения рассказала о ходе операции против диверсантов в районе Шуши
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина
В Киеве у гражданина России нашли 5 кг кокаина

Еще по теме

В музее фортификационных сооружений Черноморского флота открылась новая выставка, посвященная событиям 1917 года
Театр "Новая опера" 11 августа возобновит работу после карантина
РАМТ представляет премьеру из цикла "Повести Белкина"
«Табакерка» сменит официальное название