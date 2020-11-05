В РАМТе открылась мультимедийная выставка к столетнему юбилею театра

Лидия Мартынова

. В РАМТе открылась интерактивная мультимедийная выставка, посвященная 100-летию РАМТа и 200-летию здания театра, сообщили в пресс-службе.

Проект включает серию видеоинсталляций в нижнем и верхнем зрительских фойе, где история театра и дома рассказана средствами современных технологий.

Так, в нижнем фойе посетителей ждет видеомэппинг, состоящий из 3D-проекций: "Детство великих" – 100 лет ЦДТ-РАМТ в событиях и лицах" (об актерах и режиссерах, начинавших свой путь или посвятивших свою жизнь этому театру) и "Театральная площадь, дом 2. История здания и его героев" (кружок Островского, антреприза Лентовского, Новый Императорский театр, Театр Незлобина и МХАТ-Второй в разное время располагались в особняке).

В большом зрительском фойе – макеты спектаклей из репертуара РАМТа в "дополненной реальности" на специальных планшетах: с помощью современных технологий виртуальные декорации можно рассмотреть в деталях и со всех сторон.

Любой желающий может принять участие в интерактивной инсталляции, прямо в фойе записав свое поздравление. Ролик, снятый зрителем, будет демонстрироваться вместе с видео таких известных творческих деятелей, как Константин Райкин, Чулпан Хаматова, Михаил Швыдкой, Владимир Машков, Евгений Миронов и других, а позже попадет в исторический архив театра.

Выставка продолжает традиции Центрального детского театра, зрители всегда активно участвовали в его жизни, например, писали письма в адрес Наталии Сац, Михалкова или героев своих любимых спектаклей.

"В мультимедийном проекте к юбилею РАМТа соединились традиционные выставочные формы (исторические фотографии и макеты спектаклей в классических интерьерах) и современные технологии, которые представляют знакомые изображения в ином масштабе, становясь самостоятельным художественным произведением", – говорится в сообщении пресс-службы.

Мультимедийная выставка-инсталляция в фойе станет фоном для всех событий театра в юбилейный сезон.