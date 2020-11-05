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В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию шести новых школ

В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию шести новых школ

В Республике Ингушетия до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию шести новых школ, общее количество мест в них составит 3850, сообщает Министерство образования и науки Республики Ингушетия.

Школы будут введены в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Строительство новых объектов общего образования позволит снизить количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение в две смены, а также будет способствовать недопущению перехода образовательных учреждений на 3-сменный режим обучения», – сообщил замминистра образования и науки Республики Ингушетия Асхаб Дудургов.

По его словам, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» запланировано строительство еще девяти новых школ общей проектной мощностью 7200 ученических мест.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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