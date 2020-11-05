В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному

Влада Некрасова

Госдума изучает вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России, пишут "Известия" со ссылкой на техзадание исследования, размещенного на сайте госзакупок.

Речь, как отмечается, идет о том, чтобы приравнять требования к владению гладкоствольным и нарезным оружием. В парламенте считают, что из-за производства разница между этими двумя видами средств нивелировалась. Подобные изменения могут коснуться более пяти миллионов россиян.

Издание отмечает, что рынок гражданского нарезного оружия сейчас ограничен требованиями к владельцам: у них должен быть пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием. Однако производители пытаются с начала 90-х годов обойти эти ограничения, говорится в техническом задании исследования.

Кроме того, отмечается в тексте, при производстве гладкоствольного оружия стали использовать технологию овально-винтовой сверловки ствола (сверловка Ланкастера), что дает пуле более высокую скорость и повышает точность стрельбы и ее кучность. Это позволило приблизить характеристики гражданского "условно гладкоствольного" оружия к гражданскому нарезному. Поэтому, как пишут "Известия", стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, который обязателен для получения разрешения для покупки нарезного, превратился в юридическую фикцию. Кроме того, в России есть запрет оборота гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, которое изготовлено под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом.