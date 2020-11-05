В Соборе Святого Иакова в Испании обнаружили "селфи" в камне

Алексей Вольцев

. Историк искусств, детально изучавшая Собор Святого Иакова на северо-востоке Испании, нашла на стене бюст одного из строителей, вытесанный в камне предположительно в начале XII века, сообщает The Guardian.

Почти девять столетий его никто не замечал, поскольку фигурка высотой всего около 30 сантиметров притаилась под потолком на одной из колонн, среди других украшений. Расстояние от пола – около 13 метров.

"В средневековых зданиях иногда встречаются такие автопортреты строителей. В темных углах, где их могут заметить только другие каменщики", — рассказала Дженнифер Александер.

Она занимается изучением истории соборов этого периода.

"Это удивительная связь между нами и человеком, оставившим свое изображение. Своего рода послание от людей, возводивших храм, тем, кто будет его изучать. Автор наверняка не предполагал, что его обнаружат спустя такое количество лет", — пояснила она.

Каменщик изобразил себя по пояс.

"Он улыбается и явно доволен собой. Фигурка прекрасно вытесана, у лица есть индивидуальные черты, что говорит о большом мастерстве автора", — добавила историк.

Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что в нем находятся мощи апостола Иакова, поэтому сюда приезжает много паломников. Так, только в 2019 году их было около 350 тысяч.

Строительство здания собора началось в конце XI века, его считают шедевром романской архитектуры.