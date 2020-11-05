В Соборе Святого Иакова в Испании обнаружили "селфи" в камне
#Archaeology news: UK expert spies Santiago de Compostela stone #selfie hidden for 900 years https://t.co/60gGBmodLR pic.twitter.com/v255rqWACw— Daily Express (@Daily_Express) November 2, 2020
Почти девять столетий его никто не замечал, поскольку фигурка высотой всего около 30 сантиметров притаилась под потолком на одной из колонн, среди других украшений. Расстояние от пола – около 13 метров.
"В средневековых зданиях иногда встречаются такие автопортреты строителей. В темных углах, где их могут заметить только другие каменщики", — рассказала Дженнифер Александер.
Она занимается изучением истории соборов этого периода.
"Это удивительная связь между нами и человеком, оставившим свое изображение. Своего рода послание от людей, возводивших храм, тем, кто будет его изучать. Автор наверняка не предполагал, что его обнаружат спустя такое количество лет", — пояснила она.
Каменщик изобразил себя по пояс.
"Он улыбается и явно доволен собой. Фигурка прекрасно вытесана, у лица есть индивидуальные черты, что говорит о большом мастерстве автора", — добавила историк.
Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается, что в нем находятся мощи апостола Иакова, поэтому сюда приезжает много паломников. Так, только в 2019 году их было около 350 тысяч.
Строительство здания собора началось в конце XI века, его считают шедевром романской архитектуры.