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В столице Израиля заказали 1,5 млн доз российской вакцины от Covid-19

В столице Израиля заказали 1,5 млн доз российской вакцины от Covid-19

Израильский медицинский центр «Хадасса», расположенный в Иерусалиме, заказал 1,5 млн доз российской вакцины от Covid-19. Об этом сегодня, 5 ноября, пишет газета «Гаарец».

Как заявил директор центра Зеэв Ротштейн, он уже на этой неделе направит все необходимые данные по российской вакцине в Минздрав Израиля, чтобы получить разрешение на ее применение в стране. Но даже если министерство откажет, центр будет использовать препарат в своих филиалах за пределами Израиля.

По словам Ротштейна, опасения в отношении российской вакцины необоснованы и «связаны с глобальным соперничеством между Россией и США, а не с научными данными».

«Гаарец» сообщает, что московский филиал центра «Хадасса» вводил препарат добровольцам и участвовал в мониторинге результатов, причем «результаты и безопасность были очень высоки». Если вакцина успешно пройдет третью фазу испытаний и будет утверждена к применению Минздравом Израиля, то она сможет быть доступна в Израиле уже через два-три месяца.

В самом Израиле 1 ноября также начались клинические испытания вакцины от Covid-19, которая была разработана закрытым правительственным Израильским институтом биологических исследований и получила название Brilife. По данным газеты «Едиот ахронот», самой ранней датой начала массовой вакцинации Brilife в Израиле может быть июль 2021 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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