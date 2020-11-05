В Украине начала работать комиссия по регулированию азартных игр

Анастасия Иванова

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей уже начала свою работу. Об этом сообщает телеграм-канал министра Кабинета Министров Олега Немчинова. Во время заседания рабочей группы по азартным играм был обсужден проект постановления по этому направлению.«В ходе заседания в состав рабочей группы были включены председатель и члены комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Участники обсудили проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр». Вновь избранный председатель комиссии Иван Рудый сообщил, что комиссия уже начала свою работу: оформлены регистрационные документы, получена печать и началась процедура открытия расчетного счета в Государственной казначейской службе Украины», - написал Немчинов.По его словам, документ будет регулировать виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр на территории Украины. В частности, деятельность в этой сфере будет проводиться исключительно при наличии у субъекта хозяйствования соответствующих предусмотренных законом лицензий. Именно эта комиссия будет осуществлять их выдачу и разработает лицензионные условия для каждого вида деятельности с учетом особенностей разных сфер.Лицензионные условия появятся в ближайшее время в открытом доступе для публичного обсуждения, после чего будут вынесены на утверждение правительством, заметил правительственный чиновник.Кроме того, проектом постановления предлагается установить исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению о получении лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по организации и проведению азартных игр, а также определить перечень требований, обязательных для выполнения при осуществлении указанной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.