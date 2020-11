В возрасте 75 лет не стало экс-лидера Uriah Heep Кена Хенсли

Алексей Вольцев

. Британский музыкант и бывший лидер хард-рок-группы Uriah Heep Кен Хенсли скончался в возрасте 75 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщил в Facebook его брат Тревор.

I am writing this with a heavy heart to let you know that my brother Ken Hensley passed away peacefully on Wednesday...

Опубликовано Trevor Hensley Четверг, 5 ноября 2020 г.





"Я пишу это с тяжелым сердцем, чтобы вы знали, мой брат Кен Хенсли мирно скончался вечером в среду. Его прекрасная жена Моника была рядом с ним и утешала Кена в последние несколько минут. Мы все разбиты этой трагической и неожиданной утратой, поэтому просим вас дать нам немного времени, чтобы принять это", – написал Тревор Хенсли.

Он сообщил, что рок-музыканта кремируют на частной церемонии в Испании, поэтому публичных похорон не будет.

Кен Хенсли родился 24 августа 1945 года в Пламстеде (юго-восток Лондона). Музыкант впервые получил известность в 1960-х годах как участник группы The Gods. В начале 1970-х он присоединился к гитаристу Мику Боксу и вокалисту Дэвиду Байрону, начинавшие с Spice. Позже лондонцы изменили это название на знаменитое Uriah Heep.

Хенсли написал или был соавтором большинства песен Uriah Heep до его ухода из нее в 1980 году, в том числе такие хиты, как "Easy livin", "Stealin", "Lady in black" и "Free me".