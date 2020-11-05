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Верховная Рада одобрила бюджет на 2021 год: основные показатели

Верховная Рада одобрила бюджет на 2021 год: основные показатели
Верховная рада одобрила за основу государственный бюджет на 2021 год. Парламентарии поддержали за основу и в целом проект постановления №4000-П. "За" проголосовали 275 парламентариев.

Подчеркнем, перед голосованием глава парламента Дмитрий Разумков обратился к главе правительства Денису Шмыгалю и Кабинету министров с просьбой максимально доработать проект.

Как голосовали фракции
"Слуга народа" - 209
"Батькивщина" - 19
Депутатская группа "Довіра" - 20
Группа "За майбутнє" - 16
Внефракционные - 11
Остальные фракции не дали ни одного голоса.

Основные показатели бюджета-2021
Доходы изначально должны были составить 1 трлн 071,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит составляет 270 млрд грн.

"Увеличить доходы общего фонда проекта государственного бюджета на 2021 в приложении №1 к законопроекту (с уточнением соответствующих итоговых показателей в этом приложении и статьи 1 законопроекта)", - указано в проекте постановления.

В бюджетном комитете ранее рассказали, что доходы предлагается увеличить на 20, 2 млрд гривен. При этом в Счетной палате отметили, что нашли дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд гривен.

Уровень дефицита по сравнению с текущим годом снизили на 1,5% - до 6%.

Минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен. Предусмотрен и рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.

По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.

Уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.

Проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривны за доллар.

Минимальная пенсия возрастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.

Комментарий Счетной палаты по бюджету-2021
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что правительство предлагает заморозить на полгода размер прожиточного минимума на уровне 2189 грн. В то же время его фактический уровень составляет 3663 грн.

"Счетная палата нашла дополнительные источники доходов в среднем на 20,6 млрд грн", - отметил Пацкан.

По его словам, на борьбу с эпидемией запланировали 19,4 млрд гривен, однако в случае продолжения карантина расходы на борьбу с пандемией могут возрасти.

Кроме того, 147 млрд гривен планируется направить на дороги.

"Доля государственных заимствований - 39% всех финансовых ресурсов, на обслуживание бюджетов предусмотрено треть, 620 млрд грн", - сказал Пацкан.

Глава Счетной палаты заявил, что на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 561 млн гривен меньше, чем в 2020 году.

"При этом объявлено о существенном повышении цен на газ уже с ноября. Это приведет к подорожанию жилищно-коммунальных услуг и увеличению количества получателей субсидий, а следовательно - запланированных расходов", - отметил он.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о финансировании этого сектора на сумму почти 6% ВВП. Отметим, эти цифры заложены в проект бюджета на 2021 год.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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