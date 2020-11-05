Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий

Влада Некрасова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий, за которыми стоят элиты: по мнению парламентария, эти подходы себя изжили, многопартийная система эффективнее и более легитимна.

"Вот все то, что мы видим на экране, это постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, и борется каждая за своего кандидата. Но совершенно всем понятно, что вот эти подходы, они настолько себя изжили, ну, во-первых, отсутствие многопартийности, потому что двухпартийность – это еще не многопартийность, когда не пускают близко к выборам другие партии. Поэтому наша система более открыта, более эффективна, более легитимна", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".