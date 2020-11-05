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ВСУ получили модернизированные пожарные танки

ВСУ получили модернизированные пожарные танки
Львовский бронетанковый завод, входящий в состав ГК Укроборонпром, завершил капитальный ремонт и модернизацию около полутора десятков пожарных танков ГПМ-54. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Также, в течение 2019-2020 годов выездные бригады завода восстановили в местах дислокации войск еще более десятка таких пожарных машин.

Это самая крупная партия восстановленных и модернизированных пожарных танков, которую заказали и получили военные за период независимости Украины.
"Меньше чем за год было доработано технологическую и конструкторскую документацию для проведения капитального ремонта и модернизации пожарных машин и запущен процесс производства. А за последние полтора года предприятием восстановлено более двух десятков пожарных танков", - рассказал директор Львовского бронетанкового завода Виктор Андрощук.

Пожарные машины претерпели существенные конструктивные изменения. На модернизированных пожарных танках было установлено новое гидравлическое оборудование европейского производства, бульдозерное оборудование и механизм подъема кузова машины.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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