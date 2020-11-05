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Выборы в США: Байден взял ключевой штат

Выборы в США: Байден взял ключевой штат

Джозеф Байден победил в колеблющемся штате Мичиган. Такой прогноз дал телеканал CNN.

Победа в этом штате позволяет ему заручиться 16 голосами членов коллегии выборщиков из 270 необходимых.

Дональд Трамп, согласно оценкам CNN, заручился поддержкой 213 выборщиков, Джозеф Байден — 253.

До сих пор продолжается подсчет голосов в штатах Невада (6 выборщиков), Пенсильвания (20), Джорджия (16), Северная Каролина (15) и Аляска (три). В Неваде, согласно данным местных избиркомов, лидирует Байден, в остальных неопределившихся штатах впереди Трамп.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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