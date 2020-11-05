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Зеленский нарушил правила карантина с Маркивым

Зеленский нарушил правила карантина с Маркивым

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский, принявший украинского нацгвардейца Виталия Маркива, вернувшегося на родину после оправдательного решения апелляционной инстанции Милана (Италия), выложил в соцсети видеоролик, посвященный встрече.


На видео в Instagram Зеленского показано, что встречающиеся стороны нарушают рекомендации медиков — ни на ком из присутствующих нет индивидуальных средств защиты. При этом президент жмет руку нацгвардейцу (что, собственно, медики не рекомендуют делать во время пандемии) и говорит: «Хочу пожать вам руку, рад видеть… Вы молодец, рука крепкая, значит все нормально! Наш боец! Я вас приветствую, очень приятно встретиться. Круто. Хочется всем сказать спасибо…»

[media=//www.instagram.com/tv/CHLViHHBv2p/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Напомним, что защита Маркива не исключает подачи кассационной жалобы обвинителем на вердикт апелляционного суда Милана. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, защита нацгвардейца может обратится в ЕСПЧ из-за незаконного преследования правоохранительными органами Италии.

Фото с сайта президента Украины.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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