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50 американских фильмов о сексе, которые нельзя пропустить

В Америке всегда умели снимать крутое кино разных жанров.Умело отснять постельную сцену, чтобы это не выглядело пошло – отдельнаяистория. Однако режиссеры представленных ниже фильмов отлично справились с этойзадачей. И совсем необязательно лента с сексуальным подтекстом будет иметьскучный сюжет. Кино со сценами секса представлено очень разными жанрами.Предлагаем тебе 50 лучших фильмов о сексе производства США.Лучшие американские фильмы о сексе50 оттенков серого (2015).
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По материалам: intrigue

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