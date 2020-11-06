50 американских фильмов о сексе, которые нельзя пропустить

Алексей Вольцев

В Америке всегда умели снимать крутое кино разных жанров.Умело отснять постельную сцену, чтобы это не выглядело пошло – отдельнаяистория. Однако режиссеры представленных ниже фильмов отлично справились с этойзадачей. И совсем необязательно лента с сексуальным подтекстом будет иметьскучный сюжет. Кино со сценами секса представлено очень разными жанрами.Предлагаем тебе 50 лучших фильмов о сексе производства США.Лучшие американские фильмы о сексе50 оттенков серого (2015).