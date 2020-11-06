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Ах эта стирка, стирка, стирка

Ах эта стирка, стирка, стирка

Предлагаемы советы помогут начинающим хозяйка в таком нелёгком деле.


Хотите сделать одежду ярче и светлее? Тогда возьмите растворимый аспирин в таблетках 2-3 штуки. Благодаря салициловой кислоте, аспирин разрушает молекулы протеина. Схема действия как у лимонного сока или кислоты.
При появлении не очень приятного запаха в стиральной машине, добавьте туда жидкость для полоскания рта, при этом прокрутите в режиме полоскания.
Любите носить синтетическую одежду, а стирать ее не очень. Киньте в стиральную машинку несколько шариков из фольги, это для того, чтобы убрать электризацию вещей.
Перед стиркой вещи, разложите не только за цветами, но и за плотностью тканей. Если стирать все вместе, то деликатные ткани будут быстрее изнашиваться.
Хотите давно вывести пятно от косметики, но ничего не помогает? Возьмите пенку для бритья, поработайте с поверхностью одежды, а после этого нужно постирать обычной стиркой.
Чтобы стиральная машина быстрее сушила, можно кинуть сухое полотенце. Киньте его к мокрым вещам, так они гораздо быстрее высохнут.



Для отбеливания белья, возьмите теплую воду (ближе к горячей) и лимонный сок, смешайте и дайте остыть. Затем замочите на пару часов. После постирайте все со стиральным порошком.
Второй важный секретик для вывода пятен – темное полотенце и кислородный отбеливатель. Светлые пятна очень заметны, так что нужно правильно выбирать цвет постельного и полотенца.
Если вы заметили осветление темных вещей, то нужно добавить в стирку немного крупной соли. Она проникает в волокна ткани, тем самым останавливает частички мыла, а также удаляет порок с одежды.
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По материалам: planktons

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