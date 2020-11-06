Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Американские социальные сети преследуют сомневающихся в предварительных итогах выборов

Американские социальные сети преследуют сомневающихся в предварительных итогах выборов

Американские социальные сети преследуют сомневающихся в предварительных итогах выборов

В США социальные сети начали атаку на любые политические и социальные лозунги. Публикации тех, кто сомневается в предварительных итогах выборов, скрываются, блокируются или снабжаются комментариями "экспертов".

Facebook в частности заявил, что компания с 4 ноября запрещает размещение и показ рекламы политического, социального или избирательного характера. Пользователи указывают, что порою они сталкиваются с объявлениями об "отсутствии контекста" при публикации тех или иных фактов.

Коснулись меры цензуры и действующего президента – социальные сети ограничивают распространение постов Дональда Трампа. При этом газета Financial Times обвинила Facebook и Twitter в том, что они недостаточно мало блокировали сторонников Трампа, в том числе среди влиятельных политиков.

"Тысячи сторонников Трампа верят в то, что их голоса кто-то украл, и это опасная динамика", – считает директор по политическим вопросам киберполитического центра Стэнфордского университета Мариетт Шааке.

В США по итогам голосования скорее всего побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако его отрыв от действующего президента Дональда Трампа – далеко не так высок, как предсказывалось ранее. Сам Трамп обвиняет оппонентов в попытке "украсть выборы" и требует пересчета голосов в связи с рядом аномалий во время их подсчета.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Полина Гагарина снимается в сериале "Бывшие"
Полина Гагарина снимается в сериале "Бывшие"
Американские социальные сети преследуют сомневающихся в предварительных итогах выборов
Американские социальные сети преследуют сомневающихся в
Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля
Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля
Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 100 человек
Количество погибших от коронавируса в Москве превысило 7 100 человек
СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
Что такое слабый гороскоп и как его можно усилить
Что такое слабый гороскоп и как его можно усилить
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы противника
Армия обороны Карабаха: На подступах к Шуши ликвидированы группы
Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по Карабаху
Лавров и Маас призвали Ереван и Баку выполнять договоренности по
Астероид с орбиты Марса оказался по химическому составу очень похож на Луну
Астероид с орбиты Марса оказался по химическому составу очень похож
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на
Рубль перешёл в наступление: евро упал ниже 91, доллар — 77
Рубль перешёл в наступление: евро упал ниже 91, доллар — 77

Топ на сегодня

Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам о ДТП
Как выбрать адвоката по экономическим преступлениям и уголовным делам
В 2021 году завершатся тесты парашютов для миссии России и Европы на Марс
В 2021 году завершатся тесты парашютов для миссии России и Европы на
В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
В Новгороде в ДТП с автобусом погибли два человека
Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае победы
Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае

Еще по теме

Facebook и Twitter ужесточили правила размещения политической рекламы
Трамп жалуется на СМИ и Facebook, американцы - на Трампа и его Twitter
В Турции заблокированы все социальные сети
Facebook и Twitter объявили о присоединении к сети СМИ