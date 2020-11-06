Американские социальные сети преследуют сомневающихся в предварительных итогах выборов

Вадим Карасев

В США социальные сети начали атаку на любые политические и социальные лозунги. Публикации тех, кто сомневается в предварительных итогах выборов, скрываются, блокируются или снабжаются комментариями "экспертов".

Facebook в частности заявил, что компания с 4 ноября запрещает размещение и показ рекламы политического, социального или избирательного характера. Пользователи указывают, что порою они сталкиваются с объявлениями об "отсутствии контекста" при публикации тех или иных фактов.

Коснулись меры цензуры и действующего президента – социальные сети ограничивают распространение постов Дональда Трампа. При этом газета Financial Times обвинила Facebook и Twitter в том, что они недостаточно мало блокировали сторонников Трампа, в том числе среди влиятельных политиков.



"Тысячи сторонников Трампа верят в то, что их голоса кто-то украл, и это опасная динамика", – считает директор по политическим вопросам киберполитического центра Стэнфордского университета Мариетт Шааке.

В США по итогам голосования скорее всего побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден, однако его отрыв от действующего президента Дональда Трампа – далеко не так высок, как предсказывалось ранее. Сам Трамп обвиняет оппонентов в попытке "украсть выборы" и требует пересчета голосов в связи с рядом аномалий во время их подсчета.