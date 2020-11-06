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Амурские студенты-педагоги временно выйдут на работу в школы

Амурские студенты-педагоги временно выйдут на работу в школы

В Амурском гуманитарно-педагогическом государственном университете создали линейные педагогические отряды для замены временно не работающих из-за пандемии Covid-19 преподавателей общеобразовательных школ, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

6 ноября состоялось собрание по формированию линейных студенческих педагогических отрядов Молодёжной общероссийской студенческой организации «Российские студенческие отряды», по итогам которого сформировано шесть отрядов общей численностью свыше 70 человек.

Студенты откликнулись на обращение Министерства образования Хабаровского края и под патронатом опытных педагогов-наставников временно заменят в классах тех учителей, которые не могут исполнять свои обязанности в связи с ограничениями, продиктованными эпидемиологической ситуацией. Они коснулись учителей старше 65 лет, а также других работников школ, подпадающих под ограничения в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Старшекурсники АмГПГУ приступят к работе в школах Хабаровского края уже на следующей неделе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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