Андрей Афанасьев: Готов ли Азербайджан к последствиям пантюркизма?

Влада Некрасова

Несколько лет назад, когда события в Сирии дошли до крайней точки кипения, и от успеха ситуативного союза России, Турции и Ирана зависел успех операции по уничтожению запрещённой на территории РФ ИГИЛ, многие эксперты справедливо указывали на роль Баку в этом процессе.

Действительно, именно Азербайджан предоставил переговорную площадку, которая одинаково устраивала все три стороны этого непродолжительного союза. Для России Азербайджан — член СНГ и бывшая советская республика, для Ирана — страна со значительной долей шиитов, для Турции — братский тюркский народ. Именно в Баку были достигнуты основные договоренности между тремя государствами, на протяжении многих веков конкурировавшими за доминирование в регионе.

Разбалансировка

На том этапе можно было с уверенностью сказать, что азербайджанское руководство грамотно разыграло карту идентичности, которая становится все более актуальной в 21 веке. Но вместе с этим такая многовекторность накладывает на государство и определенные обязательства, в первую очередь по сохранению реального, а не мнимого, баланса при учете мнений своих партнеров. Решением о новой эскалации конфликта в Нагорном Карабахе официальный Баку это шаткое равновесие однозначно нарушил.

Скорее всего, причиной тому стала необходимость «маленькой победоносной войны» с тем, чтобы сбалансировать собственные элиты и снять напряжение в низовой среде. Очевидно, что принципиальную роль в данном вопросе сыграла и Анкара, имеющая колоссальное влияние на Азербайджан. Помимо поставок вооружения, военных специалистов и боевиков с сирийского театра военных действий, Эрдоган, видимо, пообещал Алиеву и определенную протекцию в случае раздражения Москвы, которое неизбежно должно было возникнуть после активизации застарелого конфликта на ее южных рубежах.

На стыке цивилизаций

Если рассуждать не с точки зрения стратегии и тактики, а с точки зрения концепции столкновения цивилизаций Самюэля Хантингтона, Азербайджан поставил себя в крайне затруднительное положение. Именно по территории этой страны во многом и проходит фронтир, цивилизационная граница, между православно-славянским и исламско-тюркским миром. На этапе сирийского обострения Баку выступил в качестве скрепляющего и стабилизирующего элемента — посредника, который не без извлечения собственной выгоды мог способствовать развитию ситуативных партнерских отношений между Москвой и Анкарой.

Сейчас же, напротив, сделав ставку на пантюркистский и неоосманистский дискурсы, необходимые для поднятия боевого духа, Азербайджан объективно отдаляется от России в цивилизационном плане и посылает сигналы о том, что, выбирая между социальной и экономической целесообразностью или идентичностью, Баку выберет последнюю. То есть, подтверждается мнение ряда экспертов о том, что многополярный мир будет строиться именно на основе культурно-цивилизационных характеристик, и только потом уже из соображений экономической целесообразности.

Очевидно, что с формальной точки зрения конфликт в Карабахе можно считать противостоянием армянской и азербайджанской стороны. Но сложная структура современного мира указывает на вовлеченность широкого спектра более крупных игроков, основными из которых являются Россия — признанный полюс многополярного мира и Турция, стремящаяся возглавить мусульманский мир и сформировать вокруг себя новый военно-политический союз по контурам Османской империи.

Жребий брошен?

На нынешнем этапе, когда через череду конфликтов на стыках полюсов-цивилизаций мы видим формирование новых границ между этими центрами силы, страны, находящиеся в зоне фронтиров, должны сделать исторический цивилизационный выбор — с кем они. Как уже было сказано выше, Азербайджан долгое время балансировал, однако если события последних недель в Карабахе рассматривать именно как цивилизационный акт, можно заключить, что Баку свой пантюркистский выбор сделал или почти сделал. Если это так, то в новой политической реальности азербайджанской стороне придется учитывать ряд политических и экономических рисков.

В первую очередь, речь идет, конечно же, о бизнес-активах на территории России. Азербайджанская диаспора — одна из самых многочисленных в стране, имеет широкую сеть различных структур и активов. В первую очередь, это объекты в сфере торговли и услуг. Очевидно, что в среднесрочной перспективе, если мы будем наблюдать дальнейший рост напряжения между Москвой и Анкарой, российским властям не составит большого труда перекрыть многомиллиардные финансовые потоки, идущие в Азербайджан, и с помощью различных схем перераспределить активы, принадлежащие диаспоре. В конфилктах с Турцией Россия уже не раз использовала экономический рычаг и вполне может применить его в отношении Азербайджана.

Помимо этого, появится дополнительный повод пристальнее взглянуть на различные полуформальные объединения на территории страны. Не исключено, что арест ряда активистов радикальной азербайджанской группировки ВБОН, действующей на территории России, связан с началом большой работы по выявлению пантюркистских сетей. Если это так, то в ближайшее время мы услышим еще не об одном громком задержании, каждое из которых будет негативно отражаться как на положении диаспоры, так и на имидже Азербайджана на международной арене. Долгое время Баку выстраивал свой образ как светского европеизированного государства, а тут выясняется, что за пределами страны формировались группировки боевиков, чьей главной целью было жесткое навязывание проазербайджанского дискурса, зачастую противозаконными методами. Причем обвинить Россию а провокации этой напряженности вряд ли получится. Москва на протяжении десятилетий заявляет о необходимости решения конфликта мирным путем и продолжает считать так же. Такая реакция последует не столько из-за обострения в Карабахе, сколько из-за почти полного поглощения Азербайджана Турцией.

Конфликт на спорных территориях еще не завершен, а уже сегодня, если отмести в сторону все эмоции, можно задуматься о целесообразности его эскалации для Азербайджана. Важно обратить внимание и на еще один немаловажный момент. В случае победы Азербайджан однозначно входит в фарватер Анкары и будет восприниматься Россией как исключительно протурецкое государство — со всеми вытекающими последствиями. Если же убедительную победу одержать не получится, Баку может попытаться сбросить значительную часть ответственности и репутационных потерь на Турцию. С одной стороны, это приведет к некоторому охлаждению в отношениях с Анкарой, но с другой — возможно, позволит восстановить хрупкий баланс сил в Завкавказье.

В любом случае, уже сегодня можно с уверенностью говорить о том, что цивилизационный фактор в наше время становится основополагающим, и без его учета невозможно проводить полноценный анализ.