Байден в случае победы сразу приступит к обязанностям, узнали СМИ

Алексей Вольцев

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, если одержит победу на президентских выборах, не станет ждать решений по судебным искам, а сразу же приступит к обязанностям, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

До этого выяснилось, что Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков.

Соратники Дональда Трампа подали иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

CNN.

Выборы президента США прошли 3 ноября (в ночь на 4 ноября по Москве). В гонке за Белый дом участвуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Подсчет результатов голосования затягивается по сравнению с выборами прошлых лет. Это объясняется тем, что в текущем году на фоне коронавирусной инфекции власти США приняли решение расширить возможность участия в голосовании по почте.

Президентская гонка, кроме того, вызвала серьезный накал как в американском обществе, так и в мире. На фоне затянувшегося подсчета голосов оба кандидата – республиканец и демократ – идут бок о бок. При этом в некоторых штатах разрыв между ними составляет менее одного процента, что в свою очередь спровоцировало обвинения в неверном подсчете голосов и массовые демонстрации.

Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы", его предвыборный штаб та намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Трамп заявил о преимуществе над Байденом.