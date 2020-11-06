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Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля

Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля
Жюри Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет с 19 по 29 ноября в офлайн и онлайн форматах, возглавит режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила пресс-служба кинофестиваля.

"Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы", — приводит слова Бекмамбетова пресс-служба.

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в 2020 году "главной образной темой" фестиваля стал художественный язык "скринлайф".


"Программа МЕКФ как всегда разнообразна, темы некоторых картин двойственны и полемичны, а есть настоящие шедевры, которые не оставят равнодушным даже самого притязательного зрителя. Очень важно смотреть кино не только ради развлечения, но и для того, чтобы познавать, исследовать, задавать вопросы и находить ответы. Уверен, что проведение фестиваля и в таком непривычном формате — при помощи онлайн трансляций — это позитивный опыт, который позволит значительно расширить аудиторию проекта", — приводит слова Бороды пресс-служба.


В основном конкурсе МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. В том числе будет показана лента "Оставшиеся", которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", картина "Миньян", участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля-2020, фильм "Меня зовут Сара", спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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