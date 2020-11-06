Бьюти-дайджест: от образов из фильма "Ведьмы" до бодипозитивной рекламы

Вадим Карасев

Гримеры показали, как Аня Тейлор-Джой превращается в Бет из сериала "Ход королевы", эксперты рассказали, как создавались образы ведьм из нового фильма Роберта Земекиса, российское средство получило престижную бьюти-премию Pure Beauty Awards 2020. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Как Аня Тейлор-Джой превращается в Бет из сериала "Ход королевы"

Судя по ленте в инстаграме, все обсуждают новый хит Netflix "Ход королевы". А образ гениальной шахматистки Бет Хармон (отчасти благодаря ее стильному каштановому бобу) уже стал знаковым. На днях стилисты проекта показали, как актриса превращается в своего персонажа.





Действие семисерийного шоу начинается в США конца пятидесятых годов. Мать юной Элизабет Хармон погибает в автомобильной аварии. Своего отца девочка почти не знает, поэтому попадает в приют, где детям регулярно дают успокоительные. Там же она впервые играет в шахматы. В игре юная Бет проявляет удивительные способности и решает связать с ней всю жизнь. Не будем пересказывать весь сюжет, пока лучше посмотрите отрывок бьюти-трансформации Тейлор-Джой.

140 париков и более 1 000 пар накладных ресниц: как создавались образы ведьм из нового фильма Роберта Земекиса

Недавно вышел фильм легендарного режиссера Роберта Земекиса "Ведьмы", который экранизировал одноименную детскую книжку британского писателя Роальда Даля. Действие ремейка (первая картина увидела свет в 1990 году) происходит в мире, где живут ведьмы, ненавидящие и убивающие детей. Те, кто смотрел оригинальный фильм в детстве, приготовились к худшему.

Ужасающая кожа Анжелики Хьюстон, корявые когти и гниющие зубы сразу всплыли в памяти... Вот только это "худшее" не наступило (и нет, мы не жалуемся). Спасибо высокотехнологичной компьютерной графике. Вместо того чтобы выглядеть ужасающе, Энн Хэтэуэй и ее коллеги-ведьмы, хотя и были пугающими, на самом деле получились шикарными и стильными. Ведьмы больше походили на моделей 1960-х, чем вызывающих ужас демонов.





Дизайнер фильма по макияжу и прическам Питер Сордс Кинг рассказал, что для съемок понадобилось 140 париков (по два на ведьму) из натуральных волос и коробки с фиксирующим лаком (использовали L'Oréal Paris Elnett Hairspray и средство от Fudge).





Все 65 ведьм в фильме, включая Хэтэуэй, носили накладные ресницы.

Я никогда не наклеивал столько пар накладных ресниц. У нас повсюду были коробки с сотнями пар ресниц. Мы пытались повторно использовать некоторые из них, но съемочный день порой длился более 12 часов, поэтому это было просто невозможно. Получилось примерно 65 пар накладных ресниц в день,

— рассказывал эксперт.

Визажист проекта признал, что образ главной героини был самым сложным.

У всех других ведьм был свой лук, вот и все. Но имидж Энн должен был развиваться. Вначале она выглядела как фотомодель, но затем мы должны были убедиться, что прическа и макияж изменились, потому что очевидно, что она в течение фильма она становится все более мерзкой, сумасшедшей и маниакальной,

— объяснил он.

Чтобы добиться этой постепенной трансформации, Кинг и визажист Паула Прайс, которая делала макияж Хэтэуэй на съемочной площадке, подробно расписывали каждый образ.

Впрочем, грим понравился не всем. Организации и фонды, занимающиеся помощью людям с инвалидностью, забили тревогу, когда увидели руки главных злодеек фильма без среднего и безымянного пальцев. Комик Алекс Брукер, у которого есть инвалидность, сказал "Би-би-си", что такие изображения могут "усугубить стигму" в отношении инвалидности. Представители компании Warner Bros сказали, что у них никогда не было намерения вызвать у зрителей чувство, что "фантастические, нечеловеческие существа изображают их".При адаптации оригинальной истории мы работали с дизайнерами и художниками, чтобы придумать новую интерпретацию кошачьих когтей, которые описаны в книге,— добавили представители студии.

Российское средство получило престижную бьюти-премию Pure Beauty Awards 2020

29 октября в Лондоне (в формате онлайн-трансляции, конечно) прошла церемония вручения бьюти-премии Pure Beauty Awards. В конкурсе участвовали десятки мировых брендов, среди которых была и российская марка Natura Siberica. Приза в номинации "Лучшие anti-aging-новинки" удостоилась антиоксидантная сыворотка с витамином С из алтайской облепихи Oblepikha C-Berrica Professional.





Косметика Natura Siberica продается в Великобритании с 2017 года. Марка стала первым брендом из России, который появился на витрине легендарного лондонского универмага Harrods. Найти российскую косметику можно в сети супермаркетов Whole Foods, в магазинах Marks & Spencer и даже в старейшей аптеке John Bell & Croyden, где совершает покупки сама Елизавета II.

Рекламная кампания "У красоты нет правил": лицами марки Mixit стали покупатели

Многие помнят съемки Diesel, Nordstrom, Marc by Marc Jacobs и других брендов, в которых моделей заменили обычные люди. Вот и российская марка Mixit решила перенять опыт зарубежных коллег. Летом основательница марки Елена Назарова провела конкурс в инстаграме #ямодельmixit, в котором абсолютно любой мог выиграть главный приз: стать лицом бренда. Заявку на участие подали более 1 000 человек. Затем состоялся второй этап конкурса, в котором жюри путем голосования выбрало пять счастливчиков.





Эксперты марки уверены — красота в уникальности, индивидуальности и особенностях!





Наши инфлюенсеры — наши покупатели, они стали лицами бренда, не профессиональные модели или звезды, а реальные люди, разные, особенные, целеустремленные, смелые, потому что Mixit — это бренд для людей и про людей!

— так звучит манифест бренда.

Героями рекламной кампании стали: блогер Илья, который живет с особенностью — он не слышит, фотограф Любовь, недавно переборовшая страшный диагноз, "кибермама" Вероника, которая гордится своей уникальностью и с радостью демонстрирует стильные протезы, и другие.







