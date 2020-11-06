CNN: Трамп может обойти Байдена в одном из важных штатов

Алексей Вольцев

Дональд Трамп уменьшил отставание от Джозефа Байдена в колеблющемся штате Аризона. Такие оценки привел в четверг телеканал CNN.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 90% бюллетеней, у Байдена около 50,1% голосов избирателей, у Трампа — 48,5%. Согласно данным телеканала, сейчас в поддержку демократа подали на 46 257 бюллетеней больше, чем за республиканца. Прежде у Байдена было в этом штате более существенное преимущество.

Агентство Associated Press и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом.

Многие другие СМИ, в том числе CNN, считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что Байден лидирует. Представители избирательного штаба Трампа выражают уверенность в том, что он победит в этом штате.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден — 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.