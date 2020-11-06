Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

CNN: Трамп может обойти Байдена в одном из важных штатов

CNN: Трамп может обойти Байдена в одном из важных штатов

Дональд Трамп уменьшил отставание от Джозефа Байдена в колеблющемся штате Аризона. Такие оценки привел в четверг телеканал CNN.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 90% бюллетеней, у Байдена около 50,1% голосов избирателей, у Трампа — 48,5%. Согласно данным телеканала, сейчас в поддержку демократа подали на 46 257 бюллетеней больше, чем за республиканца. Прежде у Байдена было в этом штате более существенное преимущество.

Агентство Associated Press и телеканал Fox News ранее представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом.

Многие другие СМИ, в том числе CNN, считают, что итоги голосования в штате не столь однозначны, хотя и признают, что Байден лидирует. Представители избирательного штаба Трампа выражают уверенность в том, что он победит в этом штате.

Трамп, согласно прогнозам Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден — 264. Для победы кандидат должен получить 270 голосов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

В МИД России констатировали очевидные недостатки избирательной системы США
В МИД России констатировали очевидные недостатки избирательной
Наталья Подольская вместе с новорожденным сыном снялась в фотосессии спустя две недели после родов
Наталья Подольская вместе с новорожденным сыном снялась в фотосессии
CNN: Трамп может обойти Байдена в одном из важных штатов
CNN: Трамп может обойти Байдена в одном из важных штатов
В девяти сельских школах Краснодарского края отремонтировали спортзалы
В девяти сельских школах Краснодарского края отремонтировали спортзалы
В Улан-Удэ проходит семинар «Дети всей страны»
В Улан-Удэ проходит семинар «Дети всей страны»
Мероприятия в честь 75-летия Победы охватили в 2020 году более 17,1 тысячи школьников Якутии
Мероприятия в честь 75-летия Победы охватили в 2020 году более 17,1
Лидеры Франции и Канады обсудили терроризм и Карабах
Лидеры Франции и Канады обсудили терроризм и Карабах
Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена
Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы
Жириновский о Чечне: "Не трогайте этот регион и этих людей - толку мало"
Жириновский о Чечне: "Не трогайте этот регион и этих людей - толку
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Слоты онлайн – самое лучшее развлечение без ограничений
Слоты онлайн – самое лучшее развлечение без ограничений
Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"
Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"

Топ на сегодня

Боец ММА поучил Собчак и Макрона «свободе слова»
Боец ММА поучил Собчак и Макрона «свободе слова»
Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий
Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий
Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов рублей
Граждане и бизнес в России накопили "под матрацем" 12 триллионов
В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному
В России гладкоствольное оружие могут приравнять к нарезному

Еще по теме

Выборы в США: Байден захватил лидерство в важнейших штатах
Выборы в США: Байден взял ключевой штат
Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США
СМИ назвали лидеров в ключевых штатах на выборах президента США