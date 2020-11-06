Cредства контрацепции: 9 видов защиты от нежелательной беременности

Лидия Мартынова

В наше время существуеттакое количество разнообразных методов контрацепции, что случайно забеременетьможет быть довольно сложно. Контрацептивы помогают защититься не только отнежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. Чтобыпонять, какой именно метод подойдет именно вам, для начала следует понять,какие средства защиты вообще существуют и какими они обладают свойствами ипреимуществами. 9 видов контрацепцииПрезервативы