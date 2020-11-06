Дмитриевская родительская суббота 7 ноября 2020 года

Вадим Карасев

В православном мире отмечают не только праздники, но и дни поминовения усопших, названные родительскими субботами. 7 ноября 2020 года верующие вновь будут поминать близких, а также отметят праздник в четь Дмитрия Солунского.

В день родительской субботы вспоминают близких, ушедших из земного мира, и таких дней в году несколько. Их устанавливает церковь, и даты их не всегда постоянны. Чтобы не забыть о том, когда настанет очередная родительская суббота, стоит сверяться с православным календарем. Дмитриевская родительская суббота — особый праздник, который назван так в честь святого. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как правильно отмечать этот день, чтобы не накликать на себя беду.

Традиции Дмитриевской родительской субботы

В день Дмитриевской родительской субботы молятся о душах всех воинов, которые защищали родину и пали смертью храбрых на поле брани. Верующие после посещения церкви направляются на кладбище, чтобы прибраться там перед наступлением зимы, вознести молитвы и зажечь свечи.

7 ноября молитвы возносят не только в память по усопшим, но и обращаются к Дмитрию Солунскому, чтобы тот помог справиться с недугами и болезнями. Искренние молитвы помогают обрести уверенность, достичь душевного равновесия и победить любые трудности.

После традиционного посещения кладбища устраивают поминальные обеды, на которые приглашают родню и самых близких друзей. Угощения на столе могут быть разнообразными. Но по традиции родственники стараются приготовить то, что при жизни любили их близкие. Перед обедом и после него возносят молитвы до и после еды.

Дмитриевская родительская суббота отличается от обычных поминальных дней. В этот день священнослужители призывают не останавливаться в духовном развитии, посвятить время молитвам и раздумьям о жизни. Поминают в это время всех, кто так или иначе защищал родину, совершил подвиг веры, пройдя путь, полный искушений, но не поддавшись слабостям.