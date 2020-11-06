Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Доходы россиян свыше 5 млн рублей будут облагать по ставке НДФЛ 15%

Доходы россиян свыше 5 млн рублей будут облагать по ставке НДФЛ 15%

На доходы богатых россиян предлагают ввести повышенную ставку НДФЛ — 15%. Она распространится на доходы физических лиц, превышающие пяти миллионов рублей в год. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Авторы законопроекта предлагают увеличить до 15 процентов ставку НДФЛ на доходы физических лиц свыше пяти миллионов рублей с 1 января 2021 года. Процесс администрирования указанных доходов будет в высокой степени автоматизирован, отмечается в пояснительной записке к документу.

Согласно законодательной инициативе, принятие таких изменений не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков. Новый порядок налогообложения также не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы. При этом увеличение ставки принесёт дополнительное поступление НДФЛ в размере 60 млрд рублей в год.

Они будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. В 2021 году авторы законопроекта рассчитывают получить таким образом 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, а в 2023 году — 68,5 млрд рублей. Эти средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, — говорится в документе.

Отметим, что Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил ранее, что часть доходов граждан может быть исключена из базы расчёта повышенного НДФЛ. Он попросил Минфин совместно с парламентариями и регионами дополнительно обсудить эти вопросы. Бюджетный комитет Госдумы, в свою очередь, предложил сохранить ставку 13% при получении дохода от продажи любого имущества, а не только недвижимости.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы Байдена
Пушков предупредил об интенсивной холодной войне в случае победы
Жириновский о Чечне: "Не трогайте этот регион и этих людей - толку мало"
Жириновский о Чечне: "Не трогайте этот регион и этих людей - толку
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Нарышкин рассказал о работе Путина с информацией от разведки
Слоты онлайн – самое лучшее развлечение без ограничений
Слоты онлайн – самое лучшее развлечение без ограничений
Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"
Полина Гагарина сыграла одну из главных ролей в сериале "Бывшие"
Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона
Эксперт рассказал, когда Facebook стоит удалить с телефона
Кэти Холмс и Эмилио Витоло на прогулке в Нью-Йорке: новые снимки пары
Кэти Холмс и Эмилио Витоло на прогулке в Нью-Йорке: новые снимки пары
Европа и «Газпром» помогли Украине накопить рекордные запасы газа
Европа и «Газпром» помогли Украине накопить рекордные запасы газа
Курс доллара опустился ниже 77 рублей, евро — 91 рубля
Курс доллара опустился ниже 77 рублей, евро — 91 рубля
Педагоги и сотрудники библиотек могут принять участие в проекте «Я читаю»
Педагоги и сотрудники библиотек могут принять участие в проекте «Я
В АлтГПУ прошел всероссийский онлайн-форум «Молодой учитель. Формула успеха»
В АлтГПУ прошел всероссийский онлайн-форум «Молодой учитель. Формула
ФИЦТО примет участие в международном виртуальном саммите GESS LEADERS IN EDUCATION
ФИЦТО примет участие в международном виртуальном саммите GESS LEADERS

Топ на сегодня

Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт оценил, как итоги выборов в США повлияют на курс рубля
Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае победы
Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае
Боец ММА поучил Собчак и Макрона «свободе слова»
Боец ММА поучил Собчак и Макрона «свободе слова»
СМИ назвали лидеров в ключевых штатах на выборах президента США
СМИ назвали лидеров в ключевых штатах на выборах президента США
Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве
Омский губернатор объяснил, почему лечился от COVID-19 в Москве

Еще по теме

Прогрессивный налог на доходы физических лиц представили сразу три фракции Госдумы
В Госдуме высказались против дополнительного налога на богатство
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов
Пенсии ветеранов боевых действий могут освободить от НДФЛ