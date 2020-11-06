Доходы россиян свыше 5 млн рублей будут облагать по ставке НДФЛ 15%

Анастасия Иванова

На доходы богатых россиян предлагают ввести повышенную ставку НДФЛ — 15%. Она распространится на доходы физических лиц, превышающие пяти миллионов рублей в год. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Авторы законопроекта предлагают увеличить до 15 процентов ставку НДФЛ на доходы физических лиц свыше пяти миллионов рублей с 1 января 2021 года. Процесс администрирования указанных доходов будет в высокой степени автоматизирован, отмечается в пояснительной записке к документу.

Согласно законодательной инициативе, принятие таких изменений не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков. Новый порядок налогообложения также не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы. При этом увеличение ставки принесёт дополнительное поступление НДФЛ в размере 60 млрд рублей в год.

Они будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. В 2021 году авторы законопроекта рассчитывают получить таким образом 60 млрд рублей, в 2022 году — 64 млрд рублей, а в 2023 году — 68,5 млрд рублей. Эти средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, — говорится в документе.

Отметим, что Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил ранее, что часть доходов граждан может быть исключена из базы расчёта повышенного НДФЛ. Он попросил Минфин совместно с парламентариями и регионами дополнительно обсудить эти вопросы. Бюджетный комитет Госдумы, в свою очередь, предложил сохранить ставку 13% при получении дохода от продажи любого имущества, а не только недвижимости.

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