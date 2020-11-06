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"Долги растут". В РФ могут запретить микрофинансовые организации

"Долги растут". В РФ могут запретить микрофинансовые организации
В РФ предложили запретить микрофинансовые организации, с соответствующей инициативой выступила партия "Справедливая Россия".

Законопроект был внесен в Госдуму.

"Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян", – заявил лидер партии Сергей Миронов, его слова приводит пресс-служба.

Глава фракции отметил, что у россиян растут задолженности перед микрофинансовыми организациями – за год этот показатель увеличился на 10 процентов. По его словам, в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 миллиарда рублей, теперь же просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 миллиардов рублей.


приводит РИА Новости.

Он добавил, что у такой инициативы будет много противников. Ранее он предложил и вовсе закрыть микрофинансовые организации, а долги россиян – списать.

Ранее радио Sputnik сообщало, что россияне назанимали до нового рекорда.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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