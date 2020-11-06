Должность директора школы может стать выборной

Влада Некрасова

Руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков выступил с инициативой выбирать директоров российских школ на общественных конкурсах, сообщает портал «Лента.ру». Соответствующее обращение он направил заместителю министра просвещения Виктору Басюку.

Александр Даванков уточнил, что директора школ назначаются учредителями в лице уполномоченного регионального органа исполнительной власти или местного самоуправления. Он высказал мнение, что избирать руководителей образовательных организаций следует на альтернативной основе с помощью открытого общественного конкурса, а заказчиками их работы должны выступать коллективы учителей, советы родителей, советы учащихся.

Даванков предложил также сохранить за учредителем право обоснованно освобождать избранного директора от занимаемой должности, например, в случаях, когда он не соблюдает или нарушает устав школы.