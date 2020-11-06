Ереван на площадке СНГ обвинил Баку в совершении военных преступлений

Влада Некрасова

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе состоявшегося сегодня, 6 ноября, в режиме видеоконференции заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ заявил, что Азербайджан, которого поддерживает военно-политическое руководство Турции, совершает военные преступления в Нагорном Карабахе.

«На данный момент продолжается агрессия в отношении Нагорного Карабаха, причём агрессия осуществляется при прямой военно-политической поддержке Турции и с привлечением террористов из Сирии и Ливии. Воюющие с азербайджанской стороны применяют методы террористических группировок, такие как пытки, расстрелы и обезглавливание пленных, глумление над телами погибших. На совести руководства Азербайджана целый ряд военных преступлений», — указал армянский вице-премьер.

По словам Григоряна, «на глазах у всех Азербайджан становится плацдармом для просачивания террористов и их идеологии в пространство СНГ».

«Ракетно-бомбовым ударам ВС Азербайджана подвергаются все населённые пункты НКР (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика. — Ред.), включая столицу Степанакерт и второй по величине город Шуши. Уничтожается гражданская инфраструктура, учреждения здравоохранения, школы, детские сады, культурные центры», — отметил Григорян.

Как сообщало ИА Newstes, Вооружённые силы Азербайджана всю прошедшую ночь интенсивно обстреливали Степанакерт и Шуши, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, погибли три мирных жителя, проинформировала ранее в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР. Нанесение ракетно-артиллерийских ударов продолжается и в эти часы.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.