Ереван на площадке СНГ обвинил Баку в совершении военных преступлений
Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе состоявшегося сегодня, 6 ноября, в режиме видеоконференции заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ заявил, что Азербайджан, которого поддерживает военно-политическое руководство Турции, совершает военные преступления в Нагорном Карабахе.
По словам Григоряна, «на глазах у всех Азербайджан становится плацдармом для просачивания террористов и их идеологии в пространство СНГ».
Как сообщало ИА Newstes, Вооружённые силы Азербайджана всю прошедшую ночь интенсивно обстреливали Степанакерт и Шуши, в том числе с применением реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, погибли три мирных жителя, проинформировала ранее в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР. Нанесение ракетно-артиллерийских ударов продолжается и в эти часы.
Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.