Европа и «Газпром» помогли Украине накопить рекордные запасы газа

Анастасия Иванова

В украинских хранилищах накопили рекордные за последние 10 лет запасы газа. В хранилищах ЕС не хватало места, Украина предложила льготные условия хранения, а «Газпром» продавал газ на своей бирже по спотовым ценам с поставкой в соседние Венгрию и Словакию. Европейским трейдерам это понравилось.

В украинских хранилищах накопили 28,3 млрд кубометров газа. Об этом сообщил оператор ПХГ «Укртрансгаз». По его данным, это рекордный показатель за последние 10 лет.

Более трети газа, 10 млрд кубометров, при этом хранится на Украине европейскими трейдерами в режиме «таможенный склад», что освобождает на 1095 дней их от уплаты налогов и пошлин. В таком же режиме хранят 1,2 млрд кубометров газа и украинские трейдеры. Это позволяет компаниям при дальнейшей продаже газа в Европу не нести дополнительных затрат.

«Какие факторы повлияли на этот результат? Первый — конъюнктура на рынке ЕС и нехватка мощностей для хранения газа в Европе. Второй — конкурентные условия для компаний-нерезидентов: тарифы на хранение газа на Украине вдвое ниже, чем в соседних странах», — сказал временно исполняющий обязанности генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелома.

Глава оператора украинских ПХГ не указал еще и фактор «Газпрома», который продавал на своей электронной торговой платформе газ по спотовым ценам с доставкой в Венгрию и Словакию. И только в июне на таких условиях его купили 1,75 млрд кубометров.