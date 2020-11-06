Евросоюз на год продлил санкции против Турции

Вадим Карасев

Евросоюз еще на один год продлил санкции против Турции за незаконную деятельность в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

Санкции включают в себя запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физлиц и юрлиц. Также лицам и структурам ЕС запрещено предоставлять средства людям из "чёрного списка". В нём пока находятся лишь два человека, их имена не раскрываются.

Режим санкций против Турции был введён в октябре 2019 года в ответ на незаконную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Тогда Евросоюз полностью поддержал Кипр и заявил об уважении его суверенитета и прав.

Ранее Ruposters писал, что Франция пригрозила Турции санкциями за оскорбления Макрона.