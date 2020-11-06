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ФИЦТО примет участие в международном виртуальном саммите GESS LEADERS IN EDUCATION

ФИЦТО примет участие в международном виртуальном саммите GESS LEADERS IN EDUCATION

Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования выступит на международном виртуальном саммите GESS LEADERS IN EDUCATION: EDTECH VIRTUAL SUMMIT DUBAI, который пройдет в ОАЭ с 24 по 25 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба института.

«Мы рады присоединиться к числу участников столь престижной конференции, входящей в число мероприятий глобального бренда GESS. События GESS собирают аудиторию профессионалов сферы EdTech  из более чем 40 стран. Вместе с коллегами, представляющими системы образования разных уголков планеты, мы рассмотрим стратегии развития образования, представим участникам конференции модель цифровой образовательной среды», – рассказал начальник отдела изучения и трансляции практик в сфере цифровой трансформации образования института Игорь Зверев.

Он также отметил, что это отличная возможность не только продолжить диалог с партнерами системы образования Российской Федерации, но и установить новые перспективные контакты, которые помогут расширить область трансляции инновационных образовательных практик.

GESS LEADERS IN EDUCATION: EDTECH VIRTUAL SUMMIT DUBAI – это профильное двухдневное онлайн-мероприятие, посвященное EdTech и предназначенное для ведущих преподавателей, директоров школ и представителей органов власти, занимающихся разработкой стратегий обучения в сфере EdTech. Ссылка на подключение к саммиту: https://www.gessleaders.com/gess-leaders-education-edtech-virtual-summit-dubai.

Запись будет доступна в дни проведения саммита по предварительному запросу пользователей.

Представители Федерального института цифровой трансформации в сфере образования выступят в треке «Технологии и тренды будущего» с темой «Цифровая трансформация образования: Новая цифровая культура».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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